عزمي عبد الرازق : ضاقت عليه النقعة بما رحبت





دخول ميليشيا حميدتي للأحياء، وكسر البيوت ونهبها، وتحويلها إلى معسكرات إمداد، وفتح السجون، واحتلال المستشفيات، وتعطيل شبكة الكهرباء والمياه والاتصالات، وكل الأفعال الإجرامية التي يقوم بها، ويبرر لها المرتزق الرخيص فارس النور، صاحب الجواز الأجنبي، الهدف منها صناعة فوضى شاملة وإطالة أمد القتال، لإثارة الرأي العام على الدولة التي تمرد عليها، والبحث عن طوق نجاة، يجنبه خسارة كل شيء، فقد بدأ الحرب، وأعجزته الحيلة بعد ذلك، وأسقط في يده، وضاقت عليه النقعة بما رحبت.

عزمي عبد الرازق