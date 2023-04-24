شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان الذي تغنى لحميدتي “شال البلاء وزقلو” قبل أيام من هجوم الجيش عليه يقدم أغنية جديدة (حرام يا أبوي)





أثار فنان سوداني ضجة واسعة قبل أيام من الاشتباكات الدائرة الآن بين الجيش وقوات الدعم السريع وذلك بإطلاقه أغنية يدعم من خلالها قائد قوات الدعم السريع حميدتي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفنان المثير للجدل كان قد تغنى لحميدتي قبل معركته ضد الجيش بأغنية يقول فيها “شال البلاء وزقلو محمد حمدان دقلو” وهو ما جعله عرضة للسخرية بعد أن وصفه البعض بالنحس على حميدتي.

وكان الفنان قد تغنى لحميدتي خلال حلقة تلفزيونية تم بثها خلال شهر رمضان, وأعقبها بأغنية أخرى يقول فيها (حرام يا أبوي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين