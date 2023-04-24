شاهد بالصور.. نشطاء مصريون يطلقون هاشتاق قوي يطالبون من خلاله حكومة بلادهم بالغاء تأشيرة دخول السودانيين لمصر ومواقع التواصل السودانية تشيد وتتجاوب: (أخجلتونا بكرمكم ووقفتكم معنا)





أطلق نشطاء مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة هاشتاق قوي طالبوا من خلاله حكومة بلادهم بالسماح للسودانيين بدخول مصر دون تأشيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد تصدر هاشتاق «إلغاء تأشيرة دخول السودانيين مصر» و«أهلا بالسودانيين في مصر» قائمة الأعلى تداولا على موقع «تويتر» في مصر.

ودعا النشطاء الحكومة المصرية إلى تسهيل الإجراءات وفتح كل المعابر من دون أي تضييق ومن دون جوازات سفر وتأشيرات دخول أو وثائق لجوء، فمصر والسودان شعب واحد.

كما طالب النشطاء وبحسب متابعات محرر موقع النيلين بتفعيل اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين عام 2004، والتي تنص على حرية التملك والتنقل والإقامة والعمل.

مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان عبروا عن شكرهم الكبير للشعب المصري بشكل عام ومطلقي الهاشتاق بشكل خاص وكتب أحد المتابعين في تعليق له على المبادرة: (أخجلتونا بكرمكم ووقفتكم معنا).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين