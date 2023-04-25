تسجيل: كلمة أحمد هارون نيابة عن معتقلين الانقاذ بسجن كوبر





كتب حسن إسماعيل

سلامات

– فى الحقيقة ومنذ اندلاع انقلاب (قحط حميدتى) ظللت على تواصل مع هيئة الدفاع عن معتقلى كوبر فى الخرطوم وكانت الأخبار جدا مزعجة إذ تكررت محاولات الاعتداء على سجن كوبر منذ اليوم الأول إلى أن نجحت فى اخراج اكثر من ألفين محكوم ومنتظر

– طالبت هيئة الدفاع من قادة السجون والنيابة والقضاء ضرورة تأمين المعتقلين بعد تعرضهم لمحاولات تصفية جسدية جدية وقد أكدت لهم أنه تم تأمين المعتقلين فى مناطق آمنة وسرية ولكن اتضح أن هذا الأمر لم يتم

– انقطعت مياه الشرب بالكامل وانقطع التيار الكهربائي وتعذر وصول الطعام والغذاء بالكامل ومع هذا ظل هؤلاء الأخوة داخل سجن كوبر إلى يوم أمس

– اضطر أفراد الحراسة لإخلاء مسؤولياتهم وعدم قدرتهم على توفير الحد الأدنى من الحماية فى ظل تصاعد محاولات مستميتة لتصفية بعض المعتقلين جسديا من قبل كتيبة من المتمردين خصصت لهذا الغرض ماانفكت تعيد الكرة وراء الكرة وازاء هذا الوضع كان لابد أن يقوم هؤلاء الاخوة بتحمل مسؤولية حماية انفسهم مع الإلتزام التام بتسليم أنفسهم للجهات القضائية متى ما طُلب منهم ذلك

– وماشهدنا إلا بماعلمنا