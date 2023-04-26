شاهد.. تسجيلات مسربة لضباط في الدعم السريع تكشف عن رعبهم من الطيران الحربي.. يحذرون جنودهم: (أبعدوا من التجمعات وما تولعوا سيجارة عشان الطيارة ما تشوفكم)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعبر صفحاتهم تسجيلات مسربة قيل أنها لضباط من قوات الدعم السريع التي تدخل في اشتباكات هذه الأيام مع الجيش.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن التسجيلات التي تم رصدها تمت داخل إحدى قروبات الضباط على تطبيق “واتساب” الشهير.

وحذر المتحدثين زملائهم من خطورة الطيران الحربي وذكروا لهم أن الطيارة يقوم بجولتين, في الجولة الأولى يقوم بمسح المكان وتصويره عبر كاميرا وفي المرة الثانية يقوم بقصف المكان.

كما طالبوا في توجيهاتهم الجنود بعدم التجمع في مكان واحد حتى لا يسهلوا على الطائرة اكتشافهم, كما منعهوهم من تشغيل إضاءة الهواتف وحتى شرب السيجائر لان شرارة السيجارة تعتبر نور يسهل على الطيار اكتشافهم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين