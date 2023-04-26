شاهد بالفيديو.. مستشار حميدتي يجلب السخرية لنفسه ولقائده خلال تصريحاته لقناة إسرائيلية: (ما يتعرض له الدعم السريع تعرضت له إسرائيل آلاف المرات من حركة حماس الإرهابية)





سخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان من قوات الدعم السريع ومستشار القائد الذي تمت استضافته على قناة إسرائيلية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قال مستشار حميدتي خلال حديثه للقناة أن ما يتعرض له الدعم السريع تعرضت له إسرائيل آلاف المرات من حركة حماس الإرهابية.

حديث يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع تناقلته عدد من القنوات العربية وسط سخرية كبيرة من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي أطلق عدد من التساؤولات الساخرة أبرزها: (تخيل الجهلاء ديل كانوا عاوزين يحكموا السودان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين