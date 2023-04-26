ليست حرب.. هو انقلاب تم الإعداد له بادخال أربعين الف مقاتل للخرطوم





#ليست_حرب

هي انقلاب تم الإعداد له بادخال أربعين الف مقاتل للخرطوم وكل الجيش فيها لا يتجاوز 15 الف .

تم احتلال كل المطارات والقصر الجَهوري والمنشئات الاستراتيجية

ثم اقتحام منزل البرهان وهو موجود فيه وتمت الاستماتة من الحرس الرئاسي المغدور وحموا البرهان كرمزية لرئاسة السودان بعدد خمسة وتلاتتين روح طاهرة من الحرس الرئاسي بقيادة عميد ركن .

شكلوا غطاء وحائط صد لرصاص الغدر والمخطط الأجنبي تم دفنهم أمس على أسوار القيادة العامة ليبقوا ذكري لأبناء السودان بأسوأ غدر لأنبل الرجال .

لا يحتاج الوطني الحر إلى ذكاء ليكتشف من الذي خطط وبادر بالعدوان ومن شريكه السياسي .

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