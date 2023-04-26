شاهد بالفيديو.. تجار السوق المركزي بمدينة بحري يباشرون عملهم ويطلقون مبادرة جميلة للمواطنين: (أي زول ما عندو قروش يجي يشيل مجان) وجمهور مواقع التواصل: (ما زال السودان بخير وحرم تبشروا بالخير)





باشر تجار السوق المركزي بمدينة بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم عملهم بشكل رسمي على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أعلن التجار عن مزاولة عملهم رسمياً وقاموا بعرض بضائعهم في السوق المركزي الشهير ببحري.

وأرسل التجار بشرى لكل المواطنين حينما أكدوا أن أي مواطن يأتي للسوق وليس معه مال للشراء يأخذ ما يحتاجه وبالمجان تحت شعار (عندك تشيل ما عندك برضو تشيل).

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن مبادرة التجار وجدت ارتياحاً كبيراً داخل مواقع التواصل الاجتماعي, وحصدوا عليها آلاف الاعجابات والتعليقات المشيدة وكتب عدد من متداولي المقطع: (ما زال السودان بخير وحرم تبشروا بالخير).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين