آل دقلو مبيّت النية.. تمرد حميدتي .. لم يبدأ يوم السبت 15 ابريل 2023م





💣آل دقلو مبيّت النية.. تمرد حميدتي .. لم يبدأ يوم السبت ١٥ ابريل ٢٠٢٣م🔭

١⬅️بدأ تمرد حميدتي عندما تصرف من تلقاء نفسه ولمصلحته الشخصية وحاول تغيير الحكم في تشاد… وكما اعقب زيارة برهان لتشاد بيوم ولسان حاله يقول للتشاديين برهان كذاب 🤷‍♂️🤷‍♂️

٢⬅️تمرد حميدتي بدأ عندما اعقب زيارة برهان لقرى شرق النيل … وتبرع لهم بتوصيل الكهرباء .. ولسان حاله يقول ليهم انا افضل ليكم من البرهان

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٣⬅️تمرد حميدتي بدأ عندما رفض ان تقاتل قواته مع القوات المسلحة في معركة الفشقة

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٤⬅️تمرد حميدتي بدأ عندما … رفض ان يتم ضم هيئة العمليات للجيش واصرّ اما ان يتم ضمها (الجهل المريع) او يتم تسريحها

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٥⬅️تمرد حميدتي بدأ عندما … عندما اصرّ وحاول جهده ، بدعم من حلفائه، إنشاء قوات مدرعات وطيران خاص به

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٦⬅️تمرد حميدتي بدأ عندما تدخل في القرارات العسكرية الفنية في الترقيات للضباط الموالين له، والاحالات للمعاش لكل ضابط (في الجيش، او الشرطه، او الأمن) يخالفه الرأي

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٧⬅️تمرد حميدتي بدأ عندما استولى على الكثير من المقار للشركات والمنظمات ومكاتب حزب المؤتمر الوطني المحلول بوضع اليد دون ان يتم تخصيصها له من قبل أي جهة حتى لو كانت لجنة ازالة التمكين المدعاة

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٨⬅️تمرد حميدتي بدأ عندما قال إجراءات ٢٥ اكتوبر انقلاب

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٩⬅️تمرد حميدتي بدأ عندما قال آل دقلو آل ثاني: (المكنكشين في السلطة والكراسي لازم يتخلو عنها (يقصد برهان وعسكره)

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١٠⬅️تمرد حميدتي بدأ عندما زادت اعداد قوات (الهمج الشنيع) من ٢١ الف عنصر إلى ١٠٠ الف عنصر خلال الفترة ٢٠١٩ الى ٢٠٢٣م

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١١⬅️تمرد حميدتي بدأ عندما باع جبل عامر (للذهب) للحكومة السودانية بملايين الدولارات

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١٢⬅️تمرد حميدتي بدأ عندما ذهب واعتصم في دارفور الايام ذوات العدد في دارفور ورفض الحضور الي الخرطوم

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١٣⬅️تمرد حميدتي بدأ عندما ذهب الى دولة الامارات وهو نائب رئيس المجلس السيادي. واستقر فيها ما يزيد عن الاسبوع دون مبرر، ولم يقدم لا تقرير ولا تنوير لمجلس السيادة عن تلكم الزيارة

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⬅️كل هذه التمردات دليل ومؤشر علي الانقلاب… هل القوات المسلحة والاجهزة النظامية لم تكن علي علم بلحظة الصفر للانقلاب والتي تحدث عنها منى اركو مناوي؟

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