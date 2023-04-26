ضياء الدين بلال: (والرهيف قلبو بعيش في شكو أكثر من يقينو)..!





حينما اختلف الكيزان بين قصر ومنشية قالوا مسرحية..!

وعندما ظهرت بوادر الخلاف بين الجيش والدعم السريع قالوا مسرحية..!

حينما خرج جميع المساجين من السجون ومن بينهم رموز النظام السابق قالوا مسرحية..!

عندما اشتعلت الحرب بين الجيش والدعم السريع قالوا أشعلها طرف ثالث…!

حينما أعدم ضباط الجيش في بيت الضيافة في إنقلاب هاشم العطا قالوا في طرف ثالث…!

عندما قتل شباب الاعتصام في ليلة العيد أمام قيادة الجيش قالوا في طرف ثالث…!

(والرهيف قلبو بعيش في شكو أكثر من يقينو)..!

ضياء الدين بلال