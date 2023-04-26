



مجمل بيان أحمد هارون إنو يا برهان وعلى الرغم من حبسك لينا أربع سنوات بلا إدانة قضائية إلا برضو واقفين مع الجيش، زينا وزي باقي الشعب السوداني.. لا ننقص عنه ولا نزيد!

السجون عدمت السجان والمسجون وطفاي النار، ودايرين من العشرة كيزان المحبوسين يقعدوا براهم ويسجنوا روحهم.. فتأمل!

الواقف مع الجيش حيستمر واقف مع الجيش، والواقف مع حميدتي أساساً واقف مع حميدتي وإن تذرع ببيان أحمد هارون!

أكثر ما ساء أحزاب فولكر الجناح السياسي لحميدتي والمتبقي من أنصارهم أن يستمعوا لأحمد هارون بعد أربع سنوات من الحبس بدون إدانة قضائية وهو يتحدث بهذه النبرة القوية الواثقة المتماسكة!

خروج عشرة كيزان محبوسين أربع سنوات بلا إدانة قضائية من ضمن ألآف المساجين الذين خرجوا وإصدار أحدهم لبيان؛ جهجه المتبقي من أنصار أحزاب فولكر الجناح السياسي لحميدتي جهجهة لا أول لها ولا آخر!

حسين ملاسي

