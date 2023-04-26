حميدتي يحتاج لوقتٍ طويل حتي يصلح ما أفسده مع قيادة دولة جنوب السودان





• ماتم تداوله عن موافقة البرهان علي مقابلة حميدتي خارج السودان ليس صحيحاً من ناحية .. وغير دقيق من ناحية أخري ..

• حتي ساعة متأخرة من عصر اليوم لم تسجل مجالس الدبلوماسية والسياسية حديثاً عن خبر اللقاء .. مكتب رئيس دولة جنوب السودان يقول إن رئيس دولة الجنوب علي تواصل يومي مع الفريق البرهان لمتابعة مجريات الأحداث .. والموقف الرسمي لدولة جنوب السودان داعم للجيش السوداني ..

• من جهةٍ أخري يعلم السيد دينق داو وزير الخارجية المكلف بدولة جنوب السودان أن الحديث في الوقت الراهن عن مفاوضات للجيش السوداني مع المتمردين في الوقت الراهن لايقف علي ساقين من منطق .. الجيش لديه مهمة لم تكتمل بعد مع تطور جديد علي أرض الواقع ملخصه أن حميدتي لم يعد قائداً لقوة تتبع للجيش السوداني وليس له صولجان الدعم السريع الذي ظنّ أنه مانعه من قوة الجيش الباطشة ..

• عندما تحين لحظة التفاوض مع حميدتي ستكون وفق أرضية وشروط جديدة هذا ليس أوان الحديث عنها !!

• منذ بداية الأسبوع الحالي ظلّ حميدتي يسعي للتواصل مع الفريق سلفاكير دون جدوي ..

• يحتاج حميدتي لوقتٍ طويل حتي يصلح ما أفسده مع قيادة دولة جنوب السودان ..حميدتي رفض رجاء موفد رئيس دولة جنوب السودان بأن يسحب تاتشراته التي أرسلها إلي محيط مطار مروي دون علم الفريق البرهان!!

• لم يرفض حميدتي الاستجابة لطلب رئيس دولة جنوب السودان وحسب ، بل زاد قواته في مطار مروي بإضافة أربعين تاتشر أخري وهو مادفع المستشار توت قلواك لمغادرة الخرطوم إلي جوبا علي وجه السرعة ليضع سلفاكير في الصورة الكاملة لمخطط حميدتي للإستيلاء علي السلطة ..

• كان حميدتي يحلم بأن يرفع علم الدعم السريع علي سارية علم القوات المسلحة داخل مقر القيادة العامة للجيش السوداني !!

عبد الماجد عبد الحميد

