شاهد بالصورة.. حسناء الفن السوداني تثير ضجة واسعة بعد ظهورها وهي ترتدي الزي العسكري للدعم السريع ومعجبيها يكشفون التفاصيل





نشرت إحدى الصفحات السودانية التي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لإحدى المطربات الصاعدات أثارت بها الصفحة ضجة واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهرت الصورة التي تم نشرها الفنانة الصاعدة نون عبد السلام وهي ترتدي الزي العسكري لقوات الدعم السريع.

وفي ظل الانتقادات التي بدأت تتعرض لها الفنانة من قبل المتابعين ظهر متابعيها وأكدوا أن الصورة تم التقاطها للفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني قبل أكثر من سنة من الآن.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد نفى الكثير من المعلقين المقربين من الفنانة نون عبد السلام دعمها لقوات الدعم السريع على حساب القوات المسلحة السودانية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين