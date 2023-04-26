جنود بالجيش السوداني يعكسون القيم الإسلامية الجميلة وأخلاقهم النبيلة وحسن تربيتهم وذلك بتصرفهم الذي قاموا به تجاه جثث لأفراد من الدعم السريع ومواطن شاهد عيان يكشف التفاصيل





كشف مواطن سوداني عن الأخلاق الفاضلة لبعض الجنود من الجيش السوداني والذين عكسوا القيم الإسلامية الجميلة وحسن تربيتهم خلال موقف شاهده لهم.

وأكد المواطن والناشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في تدوينة له أنه شاهد تعامل جنود الجيش مع جثث أفراد من قوات الدعم السريع.

حيث قال وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (أقسم بالله ياجماعة ناس الجيش ديل محترمين واولاد ناس بشكل غير طبيعى.. الكلام ده حصل فجر اليوم فى مزارع السليت شرق النيل.). جو عربيتين تاتشر وعربيتين قلاب كبير .. شايلين ميه وخمسين جثة على اقل تقدير من عساكر الدعم السريع).

وتابع: (جو عربيتين تاتشر وعربيتين قلاب كبير .. شايلين ميه وخمسين جثة على اقل تقدير من عساكر الدعم السريع).

وأضاف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (بدو ينزلو فى الجثث واحده واحدة ويفتشو الجيوب يطلعو محفظة ومرة تلفون ومرة حجابات ومرة ورق .. وكل شى يطلع بختوهو فى كيس ويكتبو عليهو بيانات المتوفى ويصورو الجثة).

وختم الناشط الذي شاهد الموقف تدوينته قائلاً: (بعد شويه جات عربية لودر حفرو حفرة كبيرة مفصله من جوة كل جثة براها وصلو عليهم ودفنوهم بطريقة شرعية وطبعا كانو محاصرين المكان ومانعين اى زول يقرب).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين