شاهد بالفيديو.. شاب سوداني من سكان ولاية الجزيرة ينافس حاتم الطائي في الكرم.. يتكفل بنقل القادمين من الخرطوم إلى قريته ويبدي غضبه الشديد من جيرانه: (عاوزين يسرقوا الضيوف مني ويكرموهم بدلاً عني)





ضرب شاب سوداني أروع الأمثال في الكرم والجود بل وأكد بعض المتابعين بأنه نافس حاتم الطائي الذي يعد أكرم العرب على الإطلاق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خرج الشاب الذي ينحدر من إحدى القرى بولاية الجزيرة في مقطع فيديو أكد فيه استعداده لاستقبال كل الوفود القادمة من العاصمة الخرطوم في مدخل الولاية ومن ثم نقلهم لقريته لإكرامهم.

وظهر الشاب غاضباً خلال حديثه من بعض المعلقين في فيديو سابق له حاولوا من خلال التعليقات مساعدته على استضافة الوفود.

لكن الشاب وبحسب متابعة محرر موقع النيلين لم تعجبه تعليقات منافسيه من أهالي رفاعة حيث قال: (يا جماعة الناس ديل عاوزين يسرقوا الضيوف مني ويكرموهم بدلاً عني).

ونصحهم بنشر مقطع فيديو خاص بهم يعلنوا من خلاله دعوتهم للضيوف القادمين من الخرطوم بدلاً من دعوتهم من خلال التعليقات على الفيديو الخاص به.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين