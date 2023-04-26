بالصورة.. تسابيح خاطر تكتب تدوينة بعد بيان أحمد هارون: طلَع إسمها ( إنقلاب 2019 ) وليست (ثورة ديسمبَر) وناشطة ترد عليها: (الثورة دي لمن قامت راجلك كان وزير اتصالات في حكومة البشير ومباري الكيزان من محفل لمحفل)





كتبت المذيعة السودانية الشهيرة ونجمة قناة سكاي نيوز عربية تسابيح مبارك خاطر تدوينة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاءت تدوينة تسابيح بعد دقائق من البيان والتسجيل الذي نشره مولانا أحمد هارون أحد قيادات النظام السابق.

وكتبت مذيعة النيل الأزرق السابقة في تدوينتها: (طلَع إسمها “إنقلاب 11 أبريل 2019 ” وليست “ثورة ديسمبَر” المعلومة مُهمّة (لتوحيد المصطلحات) في السّودان السريالي).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ردت الناشطة البارزة ندى أحمد الطيب في تدوينة لها على تغريدة تسابيح خاطر والتي يبدو أنها لم تعجبها.

حيث كتبت الناشطة في ردها والذي أرفقت معه تدوينة تسابيح: (الثورة دي لمن قامت راجلك كان وزير اتصالات في حكومة البشير يا حليمة ومباري الكيزان من محفل ل محفل ..ف شنو الزيك بسردب ساااااي مابرفع راسو ..قلنا نذكرك النسى قديمو ضل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين