إذا قال العميد فصدقوه





بعث إلي أحد الإخوة من دولة عربية بفيديو للعميد طارق الهادي، ويستفسر عن صحة كلامه، فرددت عليه:

إذا قال العميدٌ فصدقوه

فإن القول ما قال العميدُ

هذا عميد ركن طبيب في جيش السودان، متخصص في أمراض الصدر. لا أعرفه معرفة شخصية لكني استمعت إليه كثيرا في أزمة كورونا عندما كانت تسجيلاته الصوتية والعربية تقدم توعية صحية راقية ومتقدمة. أستمعت إلى وصاياه وتوجيهاته وأنا في معاناة قاسية مع حمى كورونا فوجدت عنده الفائدة والمعلومات الصحية المتوازنة.

وها نحن نتلقى من الدكتور العميد هذه التقارير العسكرية الدقيقة عن يوميات الحرب في السودان.

ولعلني من غير مبالغة أقول عنه إنه مؤسسة إعلامية.

هذا الوصف أطلقته من قبل باحثة فرنسية على الشيخ يوسف القرضاوي. قالت عنه إنه مؤسسة إعلامية واقتصادية وسياسية. نقلت ذلك للشيخ القرضاوي فقال إنه لم ير هذا البحث وأرسلت إليه صورة منه.

جاء في تفسير ابن كثير قول الله تعالى: “إن إبراهيم كان أمة”، الأمة الذي يعلم الناس الخير قال مجاهد: (أمة) أي أمة وحده.

عثمان أبوزيد – مكة في مساء الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣م.