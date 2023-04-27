فوزي بشرى: التفاوض حول ماذا ؟ إنها حرب الضرورة





القوى السياسية تظن أن التفاوض مع حميدتي سيكون حول التحول الديمقراطي باعتباره الراعي الرسمي للديمقراطية. يا لانكسار المثال وضيعة الثورة

الحذر الحذر من الدخول في (عملية السلام السودانية) هكذا ستوصف على سنن (العمليات السابقة في اليمن، ليبيا، سوريا) و إنها لنفق مظلم لا آخر له.

لو كان الوسطاء جادين لما ساووا بين الجيش و بين قوة نظامية متمردة عليه. هذا هو الاطار الصحيح للاقتتال. و هو يقتضي دعم السلطة القائمة لا مساواتها بغيرها

التفاوض

حول ماذا ؟

إنها

حرب الضرورة

فوزي بشرى