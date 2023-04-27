جبربل إبراهيم ومني أركو مناوي والمواقف الرمادية





*قبل تمرد قوات الدعم السريع على الدولة بنحو خمسة أيام فقط ذهب حميدتي بعد الإفطار مباشرة إلى منزل جبريل بضاحية المنشية..تناولا الشاي معاً ثم دخلا إحدى غرف المنزل الفخيم..كان الإجتماع مغلقاً ومطولاً إستمر إلى ما بعد منتصف الليل..

*لا احد يعرف مادار ببن الرجلين لكن يمكن إستخلاص نتائح هذا اللقاء من خلال بعض المواقف..التي تصدر بعد ذلك..

*ولم تتوفر أي معلومة فيما لو جلس حميدتى إلى مني أو عقار في تلك الأيام بذات الطريقة..

*بيد أن المؤشرات تفيد بأنه فعل … فلم تمضي ساعات حتى أصدر الثلاثي جبريل، مني، عقار بياناً مشتركاً أعلنوا فيه عن جهود لوساطة يقودونها بين البرهان الذي يمثل الجيش السوداني وحميدتي قائد قوات الدعم السريع ..

*بيان الثلاثي إذا نظرنا إلى ما وراء سطوره هو في الأساس إعلان عن الوقوف جانب الحياد..

*كان ذلك قبل ان تدور رحى الحرب ..الآن وقد وقعت المحرقة بتمرد قوات الدعم السريع ماهو موقف هذه الحركات هل ستظل نائمة في العسل بينما القوات المسلحة تنكوي لوحدها بلهيب هذه النار ثم بعد ان تنجلي الأمور التي تمضي لصالح الجيش السوداني تأتي هذه الحركات لتتقلد

أرفع المواقع و افضل الوزارات..(بالبارد كدا)..

*يمكن تفهم موقف الفربق مالك عقار فهو ربما ليست لديه مرارات تجاه قوات الدعم السريع.. ليس هذا فحسب فهو قد وقع على الإتفاق الإطاري ما يعني أنه فعلياً مطبع سياسياً معه…

*أما جبريل ومني فلا أجد لهما مبرراً لوقوفهما هذا الموقف الذي يصنف بالحياد السلبي وكأنما الأمر لايعنيهما في شيء..أليست قوات الدعم السريع هي من قتلت وشردت وهجرت إنسان دارفور مِن مَن يمكن تصنيفهم حواضن إجتماعية لمني وجبريل.. من بقر بطون الأطفال وحرق القرى وأغتصب نسائها.. من ألبس أسرى قوات جبريل الأزياء النسائية في قوز دنقو وصبغ شفاههم بالروج وعلى وجوههم بالمساحيق بعد تلك العملية الغادرة دون مراعاة للاعراف والقوانيين الدولية التي تحفظ حقوق أسرى الحروب..من مارس أعمال القتل في بليله وكرنيك وغيرها.. أن المعارك الفاصلة لا تتحمل الحياد وهو ما صرح به جهاز المخابرات العامة عند بداية الحرب.. وكان يمكن لمني وجبريل على الأقل أن يوثران على المنظومة الحاكمة في جاد وهم لو تعلمون أمتداد لذات المجموعة ..لاغلاق الحدود في وجه الأمداد البشري القادم من هناك لصالح متمردي الدعم..صحيح أنه بعد ذلك قد إنتبه الرئيس الجادي محمد كاكا وقام بقفل الحدود وهي خطوة يحمد عليها إلا أنه كان من الأجدر أن تأتي من جبريل ومني ..

*ان المستفيد الأول من هذه الأحداث التي ستسفر وفقاً لمعطيات الواقع على إنهاء أسطورة الدعم السريع أن المستفيد الأول لهي المجموعات التي يعبر عنها مني وجبريل..أليس افراغ دارفور من عناصر الدعم السريع او إضعافها يصب في صالح مني وجبريل والأخرين من دونهم ..إذاً لماذا هذا الموقف الرمادي..

مراد بلة

