مليشيات الدعم السريع (الجنجويد) المتمردة تشن هجمات مسلحة مستهدفة الاثنيات الافريقية فى مدينة الجنينة

*حقيقة مايجرى فى غرب دارفور للرأى العام.*.

*The truth about what is happening in El Gineina – West Darfur, to the public *

تمارس مليشيات الدعم السريع (الجنجويد) المتمردة هجمات مسلحة لليوم الرابع على التوالى مستهدفة الاثنيات الافريقية فى مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وهذه الهجمات تصل إلى درجة جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية لهذه المجتمعات.

الصراع على مستوى السودان معلوم إنه بين قوات الشعب المسلحة ومليشياته الدعم السريع (الجنجويد) المتمردة ، غير أن فى غرب دارفور خلاف ذلك.

قوات الشعب المسلحة في كل ولايات السودان حسمت متمردي الدعم السريع بقوة السلاح، أما في غرب دارفور حتي الآن ظلت تتفرج والمواطنين العزّل في معسكرات النازحين ومعظم أحياء مدينة الجنينة يتعرضون للقتل وحرق المساكن ونهب الأسواق والمنازل من قبل متمردي الدعم السريع (الجنجويد) طيلة هذه الأيام.

ادعو المجتمع الدولى ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وتقديم العون والمساعدة الإنسانية، كما أناشد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية القيام بواجبهم القانوني حيال هذه الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.

أود التأكيد هنا بأن ما يجري في مدينة الجنينة بغرب دارفور ليس نزاعاً بين القبائل العربية والمساليت كما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام، فليس كل العرب أعداء للمساليت والعكس صحيح، بل هناك كثير من الأسر بين المجموعتين بينها تزاوج وإنصهار. وبالتالي فإن التوصيف الدقيق لما يجري هو عدوان ممنهج من قبل مليشيات الدعم السريع المتمردة (الجنجويد)علي مواطنين عزّل.

أرباب جمعة

الجنينة دارندوكة