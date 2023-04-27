



هل موقف الحركات المسلحة في الحياد هو دعم لي حميدتي مثل قحت؟

الإجابة في رأيي لا. لأنه وقوف الحركات المسلحة مع الجيش، بخليها هدف مشروع للدعم السريع وهو العدو التقليدي ليها، وكلنا متذكرين أحداث فض الاعتصام والطريقة العنصرية في التعامل مع المواطنين من دارفور.موقف الحركات المسلحة الصامت مطلوب وفيهو حكمة ويمنع الانزلاق للحرب الأهلية.

في المقابل لو وقفت قحت مع الجيش بشرعية الثورة، انتفت أسباب الحرب. ودا بخلي حميدتي يتفاوض على الدمج مش على المدنية والتحول الديمقراطي!!.قحت هي من بيدها نزع مشروعية الحرب وإيقافها حتى ولو أشعلها الكيزان حسب زعمهم. وعلى القيادة السياسية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والشعب.

🖋️ Mohammed Abdelbagi