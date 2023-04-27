شاهد بالفيديو.. سفير السودان بالقاهرة يحذر المواطنين من الوصول إلى معبر أرقين دون تأشيرة دخول لمصر ويرد على التساؤولات المطروحة: (هل قدمت الحكومة المصرية تسهيلات بشأن الجوازات المنتهية؟)





حذر السفير الصادق عمر, القائم بأعمال سفارة السودان بمصر, المواطنين المتوجهين إلى مصر عبر الطريق البري أرقين من الوصول إلى المعبر دون الحصول على تأشيرة دخول لمصر.

وأكد القائم بالأعمال خلال حديث رصده محرر موقع النيلين أن السلطات المصرية لن تسمح لأي مواطن سوداني بالدخول إلى أراضيها دون الحصول على تأشيرة دخول للأعمار من 16 عام وحتى 49 عام.

وذكر في حديثه أن الكثير من المواطنين وصلوا معبر أرقين بعد الإشاعات المتداولة عن إلغاء التأشيرة ولكنهم صدموا بعدم السماح لهم بالدخول.

وعن التساؤولات المطروحة عن تقديم الحكومة المصرية لتسهيلات حول دخول المواطنين لمصر بجوازات منتهية أكد أنهم قاموا بمخاطبة وزارة الداخلية بالسودان وإدارة الجوازات حتى يتم عمل تجديد مؤقت من المعبر.

لكنه عاد وأكد بحسب ما تقل عنه محرر موقع النيلين أن كل هذه الإجراءت متوقفة على موافقة السلطات المصرية من تقديم تسهيلات للمواطنين السودانيين وهو ما لم يحدث حتى الأن.

وشدد الصادق عمر, في ختام حديثه بضرورة التأكد من صلاحية الجواز ومعه تأشيرة دخول مصر حتى لا يتفاجأ المواطن السوداني بحرمانه من دخول مصر بعد الوصول إلى المعبر.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين