شاهد بالفيديو.. قوات الدعم السريع تقوم بحذف كلمة (القدس) من شعارها ومتابعون: (محاولات للتقرب من إسرائيل بعد حديث مستشار حميدتي لقناة إسرائيلية)





لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختفاء كلمة (قدس) من شعار قوات الدعم السريع والتي تدخل في اشتباكات عنيفة هذه الأيام ضد القوات المسلحة السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت قناة التلفزيون العربي تقريراً كاملاً عن تفاصيل اختفاء العبارة عن شعار الدعم السريع منذ أيام.

وأكد التقرير أن الكثير من الناس لا يفهمون سر كلمة (قدس) هل هي دعم لفلسطين أم اختصار لكلمة قوات الدعم السريع عبر الحرف الأول من كل كلمة.

وذكر التقرير أن المتابعون تفأجوا باختفاء الكلمة من شعار قوات الدعم السريع خصوصاً في بياناته التي يصدرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنتج بعض المتابعين في تعليقاتهم التي رصدها محرر موقع النيلين أن سبب حذف كلمة (قدس) هو تقرب من الدعم السريع لإسرائيل خصوصاً بعد تحدث المستشار السياسي لحميدتي لقناة إسرائيلية وتشبيهه الحرب عليهم مثل حرب حماس على إسرائيل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين