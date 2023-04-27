شاهد بالصورة والفيديو.. مواطنون سوريون حاصلون على الجنسية السودانية يودعون الخرطوم بعد 9 سنوات قضوها في السودان ويؤكدون: (الشعب السوداني أطيب شعب وعاملونا كأننا منهم)





بعبارات مؤثرة وبحزن بالغ غادر مواطنون سوريون السودان بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد إثر اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع راح ضحيتها المئات من السودانيين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد عبر مواطنون سوريون خلال مقابلة مع قناة الحدث عن حزنهم الشديد بسبب الأوضاع التي يعيشها السودانيين.

وأكدوا في حديثهم أنهم عاشوا في الخرطوم قرابة 9 سنوات وحصلوا على الجنسية السودانية ووجدوا خلال هذه السنوات معاملة طيبة من الشعب السوداني.

وذكروا في حديثهم الذي رصد محرر موقع النيلين أن الشعب السوداني أطيب شعب, وعاملونا كأننا منهم ولا يستحقون ما يحدث لهم الآن.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين