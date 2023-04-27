شاهد بالفيديو.. مواطن مصري يعتذر للشعب السوداني بسبب حديث غير لائق أدلى به ناشط مصري ويقول: (مثله ينضرب بالشبشب وحقكم علينا لأنكم أطيب شعب ومستعدين نفتح لكم بيوتنا)





أبدى مواطن مصري غضبه الكبير من حديث أحد مواطنيه على مواقع التواصل الاجتماعي حينما رفض خلال مقطع فيديو أثار غضب الكثيرين السماح للسودانيين بدخول مصر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد طيب المواطن المصري في حديثه خاطر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وأكد في حديثه, سمعت مقطع فيديو لمصري يطالب السلطات بعدم السماح للسودانيين بدخول مصر والسبب مباراة كرة قدم جرت بين الهلال السوداني والأهلي المصري وصاحبتها أحداث مثيرة.

وقال المواطن المصري الذي تم وصفه المتابعون بالمحترم في رده على مواطنه (النوعية دي من الناس تلاقيه داخل بيته بياخد بالشبشب).

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (أنا ومن عمري 15 سنة وجدت الشعب السوداني المحترم في مصر ولم نشاهد من السودانيين إلا كل خير).

وأضاف: (سافرت الخليج وقابلت مهندسين سودانيين واقسم بالله هم أطيب ناس, ونحن مستعدين لفتح بيوتنا للسودانيين بسبب المحنة التي يمرون بها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين