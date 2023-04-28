شاهد بالفيديو.. جزارات اللحوم ومحلات الخضار تفتح أبوابها بأم درمان وتبيع للمواطنين بدون أي زيادة في الأسعار





وثق ناشط سوداني خلال جولة قام بها بأحد شوارع مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم للاستقرار الكبير الذي تشهده المدينة.

بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد عادت الحياة لطبيعتها بأم درمان بعد الاشتباكات التي شهدتها المدينة بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع.

ورصد الناشط بعدسته مباشرة عدد من المحلات عملها بشكل طبيعي, حيث فتحت بعض الجزارات ومحلات الخضار أبوابها للجمهور, وأكد الناشط في حديثه أن تجار اللوم يبيعون اللحم بأسعار القديمة والمعروفة دون زيادات في الأسعار.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين