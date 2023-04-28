شاهد بالصورة.. مستشار حمدوك السابق يهاجم فارس النور ويوسف عزت ويصفهم بمستشاري “الخلا” وذلك بعد اختباء أفراد من الدعم السريع داخل الأحياء واستخدامهم المواطنين كدروع بشرية





هاجم السيد أمجد فريد, مستشار رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك, مستشاري قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كتب أمجد تدوينة قوية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاجم من خلالها مستشاري حميدتي فارس النور ويوسف عزت.

وقال فريد في تدوينته: (لعناية فارس النور ويوسف عزت وبقية مستشاري الخلا. لا يمكن لشخص له أدنى حد من الحس السليم أو الضمير الانساني الدفاع والتبرير لجهة تقاتل وهي تقوم بالاختباء وسط المدنيين كالية دفاع).

وختم مستشار رئيس الوزراء السابق تدوينته التي رصدها محرر موقع النيلين: (اتخاذ الدروع البشرية جريمة حرب واحتلال منازلهم ونهبها وتحويلها لمراكز حربية لا علاقة له بالديمقراطية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين