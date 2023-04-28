شاهد بالفيديو.. مواطنون مصريون يستقبلون أهل السودان بفرحة كبيرة بالغناء والرقص على أنغام الأغاني السودانية وناشطون يؤكدون: (نحن شعب واحد والبجري في عروقنا نهر النيل مش دم وبس)





نشر اليوتيوبر والناشط المصري الشهير محمود المهدي مقطع فيديو على صفحته المتابعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خصصه للحديث عن السودان وأهله.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغزل المهدي خلال حديثه في السودانيين وتحدث عن العلاقة الطيبة بين شعب البلدين.

كما قام بتجميع مقاطع فيديو لنشطاء مصريون تحدثوا من خلالها عن السودان وشعبه واعتذروا فيها عن الحديث الجارح لأحد النشطاء وتم تداوله قبل يومين, وأكد أحدهم أن حديث هذا الشخص لا يمثل المصريين بل يمثله هو فقط وقال: (نحن شعب واحد والبجري في عروقنا نهر النيل مش دم وبس)

وأظهرت مقاطع أخرى قام بنشرها الناشط الشهير استقبال مواطنين مصريين لسودانيين وصلوا مصر بالرقص والغناء وسط أجواء أخوية جميلة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين