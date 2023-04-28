شاهد.. فيديو مؤثر لمراسلة سودانية تعمل بمحطة أمريكية تتفاجأ بخالها ضمن النازحين السودانيين الذين وصلوا إلى جدة عبر الباخرة.. تترك الكاميرا وعملها وتذهب لمعانقته والبكاء معه





حصد مقطع فيديو متداول بغزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية والعربية آلاف الاعجابات والتعليقات بعد ساعات من نشره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم وصفه بالمؤثر مراسلة سودانية تعمل بإحدى المحطات الأفريقية وهي تتفاجأ بوجود خالها ضمن النازحين من السودان.

ووفقاً لما أورد بعض المتابعين فقد تفاجأت الصحفية نعمة الباقر امريكية الجنسية سودانية الاصل تعمل في قناة سي ان ان الامريكية بوجود خالها نازل من باخرة في جدة قادمة من السودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تركت الصحفية الكاميرا وهرولت نحو خالها وقامت بمعانقته وهما يذرفان الدموع في مشهد مؤثر.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين