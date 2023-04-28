بالفيديو.. شاهد رد حميدتي على شقيقه عبد الرحيم عندما طالبه بتسليم السلطة للمدنيين بدون لف ودوران





قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بتداول مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام أحد النشطاء بتجميع خطابات سابقة لقائد قوات الدعم السريع تحدث فيها عن رأئهم في تسليم السلطة للمدنيين.

وجاء حديث حميدتي في شكل ردود على حديث شقيقه عبد الرحيم دقلو الذي طالب في خطاب له المجلس العسكري الذي كان من ضمنه شقيقه قائد الدعم السريع بضرورة تسليم السلطة للمدنين بدون لف ودوران على حد تعبيره.

وقال حميدتي في إحدى خطاباته السابقة وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين (أنهم لن يذهبون لسكناتهم كعساكر في الوقت الذي يحمل فيه البعض سكين قام بسنها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين