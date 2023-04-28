شاهد بالصورة.. إشهاد شرعي صادر من محكمة نيالا يثبت أن قائد الدعم السريع حميدتي لم يحصل على جنسية سودانية حتى أواخر العام 2017





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة إشهاد شرعي صادر من محكمة نيالا شمال للأحوال الشخصية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أثبت الإشهاد الشرعي أن قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير باسم حميدتي لم يحصل على جنسية سودانية حتى أواخر العام 2017.

ووفقاً للإشهاد المتداول فقد تقدم والد حميدتي في شهر سبتمبر أيلول من العام 2017 بطلب للمحكمة يطالب بإشهاد شرعي لأبنه محمد من أجل استخراج شهادة ميلاد له لتقديمه للجهات المختصة.

وكتب نشطاء بحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين: (يعني لحدي 2017 ما عندك ورق يثبت انك سوداني ،، تفكر تحكم السودان ذاتو في 2023).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين