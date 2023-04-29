



• الوجه الآخر لمعركة الجيش السوداني ضد تمرد مليشيا الدعم السريع يدور علي شاشات القنوات الفضائية ووسائل التواصل الإجتماعي .. وساحة أخري علي صفحات كبريات الصحف العالمية ذائعة الصيت ..

• الشيوعي يوسف عزت يقوم بدور جوبلز في الدعاية لأخبار وردود المليشيا في وسائل الإعلام ..سيكتشف الدعم السريع أن يوسف عزت قد ألحق به خسائر فادحة لاتقل عن تدمير معسكراته ونقاط تمركزه داخل وخارج العاصمة الخرطوم ..

• الصحفيون السودانيون الذين يقومون بالتغطية الميدانية للأحداث تتفاوت تغطيتهم للأحداث بحسب مواقفهم السياسية من ( النظام البائد) أو بحسب قربهم من ثورة الهباب الديسمبري .. ومع هذا لم يخرج أغلبهم عن سكة الموضوعية .. والسبب الجوهري في هذا لأن السودان صار مركز جذب إخباري عالمي .. وهنا لا مجال للطلس والتكذيب ..فالصورة حاضرة وإن كانت مؤلمة ..

• اليوم هزّني عميقاً الموقف الوطني الجسور للصحفي أحمد عمر خوجلي والذي قدم عبر قناة الجزيرة إفادة غاية في التماسك والموضوعية .. قال في لحظة تجرد وطني إن الجيش السوداني يقود معركة وجود لمؤسسة وطنية يلتف حولها كل السودانيين .. الجيش ..

• الذين يعرفون الموقف الواضح لأحمد عمر خوجلي من تجربة الإنقاذ يدركون أهمية ما قاله اليوم عبر قناة الجزيرة وإن كانت مشاركة هاتفية لم تتجاوزال 5 دقائق لكنها كانت أكثر تأثيراً من هطرقة المدعو يوسف عزت الذي يقوم بدور الصديق الجاهل في وجه العاصفة !!

عبد الماجد عبد الحميد