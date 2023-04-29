شاهد بالفيديو.. الشيخ عبد الحي يوسف يرد على حميدتي: الإسلام الراديكالي الذي تحاربه كما زعمت غير موجود في السودان وتصريحات مستشارك السياسي لقناة إسرائيلية تعني موالاة أعداء الله





استضافت القناة 9 وعبر برنامجها أين السبيل فضيلة الشيخ الدكتور السوداني عبد الحي يوسف للحديث عن بعض القضايا الدينية فيما يتعلق بالأحداث السياسية التي تجري حالياً بالسودان.

وأكد فضيلة الشيخ في حديثه الذي تابعه محرر موقع النيلين أنه في اليوم الأول من الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع كان يقول على أفراد الدعم أنهم فئة باغية.

وتابع: ولكن بعد تصريحات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لإحدى المحطات بأنه يحارب الإسلام الراديكالي علمت أنها فرية لأن كل السودانيون يلعمون أن في السودان ليس هنالك ما يسمي بالإسلام الراديكالي.

كما تحدث الشيخ عبد الحي يوسف عن تصريحات المستشار السياسي لحميدتي المثيرة للجدل والتي أدلى بها لقناة إسرائيلية وقال فيها أن الجماعات الإرهابية تستهدفهم في السودان كما تستهدف حركة حماس إسرائيل.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قال فضيلة الشيخ أنه يصنف هذا التصريح في خانة موالاة أعداء الله لأنه خرج من كونه باغياً على الدولة إلى موالي لأعداء الله من اليهود وغيرهم.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين