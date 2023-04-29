شاهد بالفيديو.. الشيوخ والشباب والأطفال يخرجون في شوارع الخرطوم ويلتفون حول الجيش وهم يهتفون (جيش واحد شعب واحد) وضابط بالقوات المسلحة يعلق: (شعب يعشق جيشه)





خرج المئات في شوارع الخرطوم اليوم السبت لمناصرة الجيش السوداني خلال معركته ضد قوات الدعم السريع والتي بدأت قبل نحو اسبوعين من الآن.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع خروج المئات من الشباب والأطفال ومعهم الشيوخ وهم يلتفون حول الجيش المنتشر في الشارع وسط هتافات داوية (جيش واحد شعب واحد).

المشهد نال اعجاب واستحسان المتابعين, وقام الضابط بالقوات المسلحة دكتور طارق الهادي بنشره على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب عليه (شعب يعشق جيشه).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين