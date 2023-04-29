شاهد بالصورة.. مواطن سوداني يصطحب أبقاره ويقطع أكثر من 20 كيلو بأقدامه يومياً ليرافق جنود القوات المسلحة في كل مواقعهم وارتكازاتهم ليدعمهم ويمدهم بالحليب





ضرب مواطن سوداني أروع معاني الوطنية والتضحية والشجاعة والكرم بموقف اتخذه منذ بداية اندلاع الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الخرطوم بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حرص المواطن خضر حسن مواطن من قرية الغنوماب يمتلك عدد من الأبقار يقوم بتربيتها ومن الألبان التي يبيعها يعول أسرته الصغيره والكبيرة.

وبحسب ما نشر الناشط عابدين ماجد فإن المواطن خضر وفي ظل الظروف الاقتصادية القاتله والجشع المسيطر علي الكل يقوم خضر بجمع جميع ابقاره ويقطع مسافة اكثر من عشرين كيلو سيرا علي الاقدام للتبرع بها للقوات الشعب المسلحة وترك بيته وأسرته.

وأضاف الناشط عابدين بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين فقد قرر خضر التحرك مع أفراد القوات المسلحة في اي مكان يريدون التمركز فيه ويرافقهم يميناً يساراً ويقوم هو بحلب الأبقار وتجهيز الحليب ورعاية أبقاره لهم لحين الانتهاء من هذه الحرب.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين