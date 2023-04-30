عبد الله جعفر: الدعم السريع رجسٌ من عمل الكيزان





مستغرب جدّا في استماتة بعض أطراف الثورة في شرعنة وجود الدعم السريع ومنحه حقّ البقاء؛

الداير يمنحه سهم فضل في الثورة؛

والداير يخلق ليه قضيّة حراك اجتماعي؛

والبقول اتعمل بي قانون؛

والداير يعمله نصير الديموقراطيّة!

الدعم السريع رجسٌ من عمل الكيزان؛

صنعوه وفق أجندتهم؛

واستقلّ بيه قائده وفق أجندته؛

وتبنّاه البرهان وفق أجندته؛

ورعته دول وفق أجندتها؛

أجندة × أجندة × أجندة؛

ولا أرى في أيّ زول محاول يشرعن وجوده إلّا شخص عنده أجندة داير يمرّرها؛

والله لو قعدتو ألف سنة ما تخلقوا قضيّة تبرّر وجود الدعم السريع دا ولا يوم، خلّيك من خمسة وعشرة سنين؛

بأيّ منطق وأيّ وعي وأيّ دين وأيّ فهم داير تضع جيش يملكه شخص بي جيش دولة؟!

الدعم السريع انتهى، بحمد الله؛

شوفوا ليكم قشّة تانية أمسكوا فيها.

عبد الله جعفر