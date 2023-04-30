فولكر في بورتسودان ينعم بالأمن ويحيك المؤامرات ضد السودان





الأمن الذي تنعم به في مدينة بورتسودان وانت تتجول في المطاعم وتحيك المؤامرات ضد السودان ، وفرته لك القوات المسلحة السودانية .. المدينة التي تعيش فيها يبسط الجيش الوطني سيطرته عليها ..

انت اكثر من يعلم أن مليشيتكم مهزومة، حتى بعد أن أشعلت الحرب في بلادنا ما زلت تنعم بخيراتنا وكرمنا وطيبتنا، يحرسك الجيش حتى في مكان إقامتك ..

لماذا لم تشكر الجيش الوطني على حراستك، لماذا لم تطلب حراسة الدعم السريع الذي تحاول جاهداً جعله في وضعية الندية مع قوات الشعب المسلحة؟

رشان اوشي

