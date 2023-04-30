شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يحذر البرهان من الجلوس والتفاوض مع حميدتي: (بلو وقشو بس وجاتك الفرصة لتحكم السودان لفترة طويلة وتهديدات الأمم المتحدة لك دليل واضح على انتصارك)





حذر مواطن سوداني عبر مقطع فيديو واسع الانتشار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني من الجلوس والتفاوض مع قائد الدعم السريع حميدتي.

وأكد المواطن في حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين أن كل السودانيين يرفضون مبدأ التفاوض مع حميدتي الذي طالب البرهان بحسمه قائلاً: (بلو بس وقشو وتمو).

وطمأن المواطن الشاب قائد الجيش بعدم الالتفات للأمم المتحدة وتهديداتها مؤكداً أن التهديدات دليل واضح على انتصاره في معركته ضد الدعم السريع بنسبة 90%.

كما أكد له وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أن الفرصة جاءت إليه لتحكم السودان لفترة طويلة وتقوم بتنظيفه من المرتزقة وتجار السلاح على حد تعبيره.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين