شاهد بالفيديو.. بالأدلة والبراهين مواطن سوداني يفند إدعاءات قناة الجزيرة بعد نزوله الشارع ويصفها بالدجل والكذب





فند مواطن سوداني وبشدة إدعاءات قناة الجزيرة الاخبارية وذلك بعد مقطع فيديو قام بنشره على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام المواطن بتصوير مقطع فيديو في الشارع العام مؤكداً أن لا صحة لإنقاع التيار الكهربائي بكل الأحياء.

وقال في مقكعه الذي قام بتصويره من أحد أحياء الثورة بمدينة أم درمان أن الحياة تسير بصورة طبيعية في الشارع العام حيث أن معظم المحلات التجارية فتحت أبوابها.

وأكد وبحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أن ما تنشره قناة الجزيرة عن عدم وجود أمن في الشارع وعدم وجود أكل للمواطنين لا أساس له من الصحة, ووصف المواطن القناة بالكذب والدجل قائلاً: (قناة الجزيرة دي أكبر دجالة).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين