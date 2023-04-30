شاهد بالفيديو.. قوات الدعم السريع تحاول رفع الروح المعنوية لدى جنودها بأغنية جديدة (الدعم السريع حازم حار واقف قنا ليل ونهار) وساخرون: (ناسكم ديل ما عاوزين أغاني عاوزين أكل وتلفونات جديدة)





نشرت إحدى صفحات قوات الدعم السريع على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لأغنية مصورة تمدح في القوات والجنود.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت قوات الدعم السريع بنشر الأغنية في هذا الوقت لرفع الروح المعنوية لدى جنودها الذي دخلوا في اشتباكات مع الجيش قبل أكثر من أسبوعين.

ويقول الفنان في مقطع من الأغنية التي أثارت سخرية المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي (الدعم السريع حازم حار واقف قنا ليل ونهار).

ووفقاً لرصد ومتابعة محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين, فقد كانت السخرية حاضرة, حيث كتب أحد المعلقين: (ناسكم ديل ما عاوزين أغاني عاوزين أكل وتلفونات جديدة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين