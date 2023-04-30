حميدتي الآن يطارده جيش نظامي كامل إذا كان محظوظاً قد ينجح في الهرب





يا ترى كم هو عدد حراسة المتمرد الهارب محمد حمدان؟ 100 تاتشر؟ 200؟ ألف؟

هل هذه قوة كافية لحمايته داخل الخرطوم أو خارجها؟

حميدتي الآن مطارد، يطارده جيش نظامي كامل. إذا كان محظوظاً قد ينجح في الهرب. لكن متمرد داخل الخرطوم دي قتله أو اعتقاله مسألة وقت.

المليشيا محاصرة داخل الخرطوم وفي مناطق معزولة ويجري القضاء عليها بخطوات محسوبة. آخر موقع حاولت مهاجمته كان معسكر الدفاع الجوي جبل أولياء وتم تدمير القوة المهاجمة، وكانت محاولة بائسة بلا معنى أساساً.

حليم عباس

