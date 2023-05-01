شاهد بالفيديو.. طيار حربي سوداني يفحط بطائرته في الجو ويقوم بعمل حركات بهلوانية أثناء قصفه لقوات الدعم السريع بالخرطوم ومتابعون: (دا اسمه بل بالرقيص يا دعامة)





أبهر طيار حربي سوداني الجميع وذلك أثناء استعراضه بطائرته في سماء العاصمة السودانية الخرطوم التي ارتفعت فيها الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان لقطات للطيار وهو يستعرض بطائرته بعد قصفه لتجمعات الدعم السريع بالخرطوم.

وقام الطيار بعمل حركات بهلوانية نالت استحسان المتابعين إضافة لحركات أخرى شبهها المتابعون بحركة تفحيط السيارات في الأرض.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد انهالت الاشادات على الطيار من قبل المعلقين, كما كانت السخرية حاضرة من قبل المتابعين على أفراد الدعم السريع بعد قصفهم, وكتب أحد المعلقين (دا اسمه بل بالرقيص يا دعامة).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين