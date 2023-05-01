شاهد بالصورة والفيديو.. رغم صوت الرصاص واشتعال النيران أمامه.. بائع لبن سوداني يتجول بحماره داخل الأحياء ويقوم بتوصيل الحليب للزبائن أمام منازلهم والاشادات تنهال عليه





تصدر مقطع فيديو لبائع حليب سوداني قائمة أكثر المقاطع تداولاً ومشاهدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول بائع اللبن وهو يتجول بحماره الذي يحمل عليه اللبن ويمارس حياته الطبيعية رغم صوت الرصاص الذي كان واضحاً بجانبه.

وحرص البائع على الالتزام بمواعيده وتوصيل منتجه لزبائنه أمام منازلهم رغم الظروف القاسية والحرب التي يعيشها السودان وتحديداً العاصمة الخرطوم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد حصل الرجل على إشادات واسعة من قبل مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا عليه وإشادوا بشجاعته والتزامه رغم الظروف.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين