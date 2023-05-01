شاهد بالفيديو.. حميدتي في خطاب سابق: (مافي زول يتكلم عن الجيش لأنه تاج رأسنا وبدون الجيش مافي دولة والدول الما عندها جيوش كثرت فيها العصابات)





أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقطع فيديو لقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو وذلك بعد اشتباك قواته مع الجيش السوداني.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد خاطب حميدتي خلال خطاب سابق له جمع غفير من الناس تحدث من خلاله عن الجيش ودوره الفعال في الدولة.

ودافع قائد الدعم السريع عن الجيش وحذر من انتقاده مطالباً الجميع باحترام الجيش الذي وصفه بأنه (تاج رأسنا) ومذكراً الجميع بالدول التي خسرت جيوشها.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين سخر من حديث حميدتي وطرحوا له سؤالاً هاماً (أين حديثك هذا الآن).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين