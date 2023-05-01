بالفيديو.. مذيع قناة الجزيرة يطالب مستشار حميدتي بإخراج جنودهم من وسط الأحياء والمنازل لمواجهة القوات المسلحة في الساحات..شاهد رده الذي أثار سخرية المتابعين





أجرت قناة الجزيرة الأخبارية مقابلة عبر الهاتف مع الأستاذ يوسف عزت المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي.

وبحسب المقابلة التي رصدها محرر موقع النيلين فقد طالب المذيع ضيفه بإخراج جنودهم من وسط الأحياء والمنازل لمواجهة القوات المسلحة في الساحات.

رد المستشار الساسي للدعم السريع أثار سخرية المتابعين, حيث نفى وبشكل قاطع وجود قوات الدعم السريع بالأحياء السكنية والمنازل مؤكداً أن كل القوات موجودة في الشارع في شكل ارتكازات.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين على رد يوسف عزت فقد سخر الكثير من المعلقين من تصريحاته التي وصفت بالكذب الصريح وكتب أحدهم (هذا الرجل أكذب من مسيلمة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين