شاهد بالفيديو.. ضابط بالقوات المسلحة السودانية: (الدول الخارجية تتعلم فنون الحرب من الجيش السوداني وما حدث في الخرطوم لو حدث في انجلترا لسقطت في ساعة واحدة)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بفخر كبير حديث لعميد بالقوات المسلحة السودانية تحدث من خلاله عن قوة وبسالة ومهارة الجيش السوداني.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدث العميد طبيب طارق الهادي عن قوة الجيش وتصديه الحاسم والسريع لقوات الدعم السريع في مواجهة تشهدها الخرطوم هذه الأيام.

وذكر سعادة العميد خلال حديثه أن الجيش السوداني مدرب لخوض المعارك الليلية باقتدار مؤكداً أن الدول الخارجية أصبحت تتعلم من الجيش السوداني.

وأكد دكتور طارق خلال حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين أن ما تعرضت له الخرطوم من هجوم مباغت لو تعرضت له أي مدينة بانجلترا بامكانياتها الكبيرة لسقطتها في ساعة واحدة.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين