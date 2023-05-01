شاهد.. فيديو يوضح بداية الخلافات بين شمس الدين الكباشي وحميدتي والتي بسببها اندلعت الحرب





قام عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بتجميع تصريحات للفريق أول بالجيش السوداني شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة وتصريحات لقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد الرواد أن هذه التصريحات كانت سبب اشتعال الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي بدأت في الخرطوم قبل أكثر من أسبوعين.

وطالب الفريق أول الكباشي في حديثه بضرورة دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش قبل التفكير في نزع السلاح من الحركات المسلحة وغيرها, معتبراً أن الدولة يجب أن يكون لها جيش واحد.

بينما قال حميدتي في تصريحه الذي رصده محرر موقع النيلين وأعتبره المتابعون أنه رد على حديث الكباشي: (أن المخرج الوحيد للأزمة التي يعيشها السودان هو التوقيع على الاتفاق الإطاري).

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين