



الآن متحدث من نقابة الأطباء اليسارية في السودان يتحدث في نشرة أخبار بي بي سي الدولية عن سيطرة عسكريين على بعض المستشفيات في الخرطوم وذلك على حساب حق المدنيين في العلاج.

جريمة بشعة فعلا. جريمة ارهابية.

الإشكال أن كل من يسمع كلمة عسكريين يفكر آليا في القوات المسلحة السودانية فتصبح هي المتهمة بارتكاب هذه الجريمة الخسيسة مع أنها بريئة منها.

نقابة الأطباء السودانية تعرف جيدا أن من يرتكب هذه الجرائم هي ميليشيا حميدتي الإرهابية الإجرامية.

لكن رفاقنا اليساريين لا يحبون قول الحقيقة كاملة لمواطنيهم وللعالم.

سلوك مؤسف ومخز في آن واحد..

محمد الهاشمي الحامدي

1 مايو 2022