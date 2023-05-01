شاهد بالصورة والفيديو.. (طفل بمئة راجل) الإعلامي المصري أحمد موسى يكشف ما قاله له طفل سوداني عند وصوله معبر أرقين: (أريد أن أدخل الجيش وأصبح ضابط حتى أدافع عن أهلي وبلدي)





أجرى الإعلامي المصري الشهير أحمد موسى مقابلات تلفزيونية من داخل معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان مقابلات مع بعض الأسر السودانية التي في طريقها إلى مصر بعد فرارها من الحرب بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد كشف موسى عن أهم مقابلة أجراها في المعبر وكانت مع طفل سوداني وصل إلى الحدود رفقة عائلته.

الطفل ياسين الذي قال عنه المتابعون أنه (طفل بمئة راجل) حرك مشاعر الإعلامي المصري الشهير بعد أن قابله وسأله عن حلمه.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ذكر الطفل لأحمد موسى أنه يريد أن يدخل الجيش السوداني ويصبح ضابط حتى يدافع عن أسرته وبلده بعد المناظر التي شاهدها في السودان خلال الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين