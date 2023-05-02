برقية للفريق أول عبد الفتاح البرهان ورفاقه قادة القوات المسلحة السودانية





‏بسم الله الرحمن الرحيم

برقية للفريق أول عبد الفتاح البرهان ورفاقه قادة القوات المسلحةالسودانية:

أنتم تعرفون أفضل مني مليون مرة أن كل دعوات التفاوض هدفها انقاذ حميدتي وجماعة الاتفاق الاطاري وابقاؤهم في المشهد، وأن هدف المفاوضات الحقيقي هو كيان الدولة السودانية وقواتها القومية المسلحة، وأنكم إن لم تغتنموا الفرصة المتاحة الآن، وهي تسرّع حميدتي وطيشه من جهة، وانحياز الشعب للجيش من جهة أخرى، إن لم تغتنموا هذه الفرصة وتفرضوا واقعا جديدا يحمي الدولة وحقوق الشعب ومكانة قواته المسلحة، فإن الفرصة قد لا تتاح لكم من جديد أبدا.

وتعلمون أن بن سلمان عدو لدود لكم،

وبن زايد ألدّ عداوة،

وليس لكم إلا الله تعالى وشعبكم. والله تعالى أكبر وأقوى من كل عدو مكّار صاحب شر، وشعبكم شهم كريم شجاع يعوّل عليه في الشدائد.

ومع أنني لست مناصرا للحوثيين لكن انظروا ماذا جنوا وحققوا لما صمدوا بوجه حكام السعودية والامارات وتحالف دولي كبير حاصرهم برا وبحرا وجوا لثمان سنوات.. وفي النهاية جاءهم سفير بن سلمان ذليلا إلى صنعاء يخطب ودّهم. فاعتبروا يا كرام.

أسأل الله أن يحفظ السودان من دعاة الاستبداد وحلفاء عتاة المستبدين في العالم العربي. والسلام.

محمد الهاشمي الحامدي

1 مايو 2023